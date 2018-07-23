Курганский олигарх спрятал двухметрового Путина в гараже мясокомбината

Калининградский журналист Андрей Выползов сумел отыскать, куда же спрятали знаменитый курганский памятник главе России Владимиру Путину. На странице в социальных сетях Выползов рассказал о поездке в зауральское село Частоозерье и своей скульптурно-президентской находке.

Напомним, что о создании скульптуры Владимира Путина в Курганской области стало известно в мае этого года. Двухметровый бронзовый президент должен был стать центром композиции «Служение Отечеству». Однако согласно российскому законодательству, вопрос об установке памятника кому бы то ни было должен рассматриваться только через 5 лет после смерти человека. Так что памятник руководителю страны не посмели установить на центральной площади Частоозерье и отправили на хранение.

И как сегодня выяснил Андрей Выползов – на хранение в гараж мясокомбината «Велес». Создатель этот мясокомбината, ныне депутат Госдумы Александр Ильтяков в свое время и стал инициатором создания скульптурной группы «Служением Отечеству» и, соответственно, памятника Путину.

«Побывать в Курганской области и не увидеть главное событие 2018 года в области монументальной пропаганды новейшей истории России – значит, расписаться в профнепригодности, решил я и отправился в красивейшее Частоозерье, где живёт первая в стране скульптура Владимира Путина. На фото (по левую руку от бронзового президента) – её идейный вдохновитель, депутат Госдумы Александр Ильтяков.

Как известно, статую не стали водружать на частоозерской площади по идеологическим причинам, и сейчас она хранится в гараже мясокомбината, перевязанная для страховки буксировочным тросом. Заходишь в бокс, и вот на тебе – стоит на бетонном полу двухметровый Путин, а рядом машины чинят.

Для снимка сначала я аккуратно вложил свою ладошку в его золотистую ладонь, но тут же одёрнул. Как-то стало физически не по себе. А когда я нечаянно поднял вверх глаза, то встретился с его взглядом. С добрым металлическим прищуром. Эффект нового для меня ощущения усилился. Удивительная всё-таки вещь – памятники отцам народов», – пишет Выползов.

Остается добавить, что возможно Ильтяков демонстрирует свою близость к российскому президенту (или хотя бы к его памятнику), подогревая тем самым свои тайные политические амбиции. По информации некоторых источников, Ильтяков якобы намерен принять участие в выборах курганского губернатора, которые запланированы на осень будущего года.

Курган, Служба информации «Новый День»

Курган. Другие новости 23.07.18

Вице-спикер Госсовета Крыма ушел в отставку. / Глава минздрава РФ пыталась запутать Путина цифрами: не вышло. / Глава Тюменской области завел Instagram. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»