Кандидат на пост главы Якутии обозвал матерей-одиночек блудливыми девками с мерзостью в душе

Кандидат на должность главы Якутии от Партии социальных реформ Александр Силин опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором прошелся по матерям-одиночкам. По его мнению, женщины, воспитывающие ребенка без мужа, все сплошь блудливые злобные девки, которые предались душевному разврату.

Силин считает, что матери-одиночки хотели бы выйти замуж в белом платье, но сознательно променяли своем счастье на «секундное сомнительное удовольствие».

«А что теперь делать, как исправить – не знают. Хотя есть способы, но душевный разврат, которому они когда-то отдались, не позволяет. Вот они и злобствуют, стараются всех приравнять к себе, все опошлить», – делает вывод кандидат.

Далее Силин рассуждает над тем, что женщина «с такой мерзостью в душе» способна воспитать «только такую же как и сама».

Скриншот страницы Александра Силина в Facеbook

При этом претендент на пост главы Якутии попросил не оскорблять разведенок и вдов. Он уточнил, что имел в виду женщин, которые родили ребенка вне брака.

Пользователи возмутились высказыванием Силина. Однако он продолжил отстаивать свою точку зрения, не скупясь на нецензурные выражения и называя матерей одиночек блудливыми девками, с которых «трусы слетели быстрее, чем она рассмотрела цвет глаз».

Позже Силин скандальный пост удалил, но написал новый, в котором отметил: «Секрет правильного выбора [мужчины] – целомудрие! Чем больше у девушки стыда, чем дольше она сопротивляется, тем вернее будет ее выбор, ибо козлы отсеются сразу и придут приличные мужчины, для которых на первом месте семья, а не секс».

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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