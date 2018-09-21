Порошенко лишен почетного звания в Италии из-за агрессии против Донбасса

Горсовет итальянской Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города.

Решение было принято после протестов горожан, местных политиков и общественных организаций, заявивших о непродуманности действий муниципалитета и указавших на агрессивную политику Киева в Донбассе. По словам члена городского совета Вероны Вито Коменчини, решение о лишении Порошенко почетного звания «вступает в силу немедленно» (цитата по Sputnik Italia).

Титул почетного гражданина итальянского города Порошенко получил 2016 году – так украинского президента отблагодарили за возвращение Киевом музею Кастельвеккьо в Вероне 17 украденных картин. С идеей о награждении Порошенко выступил мэр города Флавио Тоси.

Между тем местные жители, общественники и политики раскритиковали решение муниципальных властей за поспешность и необдуманность, напомнив про украинскую агрессию против Донбасса.

Верона, служба информации РИА «Новый День»

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