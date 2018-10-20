Путин и Трамп могут встретиться в ноябре

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в ноябре во Франции или в Аргентине.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов России и США не готовится и отметил «чудовищный дефицит диалога» с США, уточнив, что «желание выстраивать отношения с американцами натыкается на достаточно глухую стену», напоминает «Российская газета».

Тем не менее, по данным информационного агентства Bloomberg, новая встреча Путина и Трампа может состоятся в ближайшее на военном параде в Париже или на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Между тем, газета New York Times сообщила, что на следующей неделе Вашингтон уведомит Российскую Федерацию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Источники издания утверждают, что это сделает советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, прибывающий сегодня в Москву. Тот же Дмитрий Песков не исключал, что в ходе этого визита Болтон встретится с главой России.

Напомним, Договор РСМД был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Он запрещает обеим сторонам производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км. США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении положений договора.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.10.18

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