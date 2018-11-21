Депутаты Рады заседали на фоне карты Украины без Крыма

Карта Украины без Крыма была продемонстрирована в Верховной Раде на заседании комиссии по проверке фактов хищения в Вооруженных силах страны в 2004-2017 годах.

В ходе заседания парламентариям показали слайд с картой Украины, на которой отсутствует полуостров. Депутаты при этом проигнорировали данный факт, который идет вразрез с официальной политикой Киева, и продолжили совещание. Кадры из Рады, запечатлевшие этот момент, показали в прямом эфире несколько украинских телеканалов.

Как сообщал РИА «Новый День», 7 ноября украинский телеканал NewsOne во время утренней программы также продемонстрировал карту Украины без Крыма. Нацсовет по телерадиовещанию обвинил телевизионщиков в нарушении сразу нескольких статей двух законов – «О телевидении и радиовещании» и «Об информации» и назначил внеплановую выездную проверку телеканала.

1 ноября на Украине начали расследование в отношении руководителя государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка, презентовавшего европейским чиновникам и экспертам карту с российским Крымом.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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