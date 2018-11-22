Пили коньяк, закусывали дорогой икрой: Порошенко ушел в запой во время Евромайдана

Петр Порошенко во время евромайдана так сильно злоупотреблял спиртным, что еле говорил и передвигался. Выпивал он в компании нынешнего мэра Киева Виталия Кличко в Доме профсоюзов, где находился штаб протестующих. Об этом рассказал украинский депутат, лидер Социалистической партии, бывший советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, участники Майдана делились на две категории: те, кто в мороз выходили на «баррикады с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами» и те, кто пили в Доме профсоюзов. Ко вторым он причислил Порошенко и Кличко. Второй этаж в Доме профсоюзов, по словам Кивы, был «пропитан коньяком, дорогой икрой и пьяными лицами».

Депутат сообщил, что впервые увидел нетрезвого президента Украины, когда пришел в Дом профсоюзом, чтобы узнать о плане действий протестующих. «Я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко», – поведал Кива. По его словам, он видел, как Порошенко «вываливал на улицу бухой и еле языком волочил».

Политик добавил, что помнит и «бухого Кличко». «Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком», – рассказал он.

Кива заключил, что во время протестов лидеры оппозиции, в том числе и Порошенко, предпочитали выпивать, а не заниматься политическими вопросами.

Накануне на Украине отметили пятую годовщину событий евромайдана. Осенью 2013 года Киев захлестнули антиправительственные выступления. Главную площадь украинской столицы заняли сторонники евроинтеграции и радикалы-националисты. 22 февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, после чего он покинул страну.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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