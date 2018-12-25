Запад отворачивается от Украины, признали в Киеве. «Мы стали раздражителем»

Украина теряет поддержку США и стран Евросоюза из-за проблем, которые создает для них официальный Киев. Так оценил отношения Украины и Запада бывший министр обороны страны Александр Кузьмук. По словам генерала, западные партнеры Киева начали испытывать раздражение из-за политики украинских властей. Об этом он заявил в эфире телеканала «112», рассуждая о реакции Запада на инцидент с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе и ситуации в стране в целом.

«Непросто дать откровенную оценку (отношениям Киева и Запада – прим. ред.), она не позитивная», – заключил экс-министр. По его мнению, Украина становится «раздражителем для Европы и США». «Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем», – добавил он.

Кузьмук полагает, что Киеву придется самому решать свои проблемы, поскольку западные партнеры устали помогать украинским властям: «Это уже не намек – это демонстрация: давайте, сами разбирайтесь». Генерал в связи с этим констатировал, что Киев остался без политической поддержки – это «самое страшное».

Стоит отметить, что украинские власти неоднократно заявляли о том, что страна должна держать курс на вступление в НАТО и ЕС. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект изменений в конституцию страны, закрепляющий политику страну на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Законопроект был одобрен парламентом в прошлом месяце.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 25.12.18

Губернатор Комарова раздаст югорским семьям по 3 тысячи рублей. / Порошенко уничтожил единственное свидетельство украинской принадлежности Крыма. / Губернатор Овсянников выступает против поглощения Севастополя Крымом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»