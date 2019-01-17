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Четверг, 17 января 2019, 15:04 мск

Новости Политика

Замминистра Хакасии лишилась работы после критики больших премий чиновников

Замминистра финансов Хакасии Галину Спиридонову, которая ранее указала на то, что ее коллеги по итогам года получили неоправданно большие премии, отправили в отставку. В управлении пресс-службы и информации главы региона сообщили, что увольнение чиновницы не связано с ее высказываниями, у Спиридоновой закончился контракт.

Распоряжение о премировании в размере 200% месячного содержания 14 чиновников республики, датированное 14 декабря 2018 года, опубликовал портал «Пульс Хакасии». Премию в размере 300% получила и замглавы Хакасии Юлия Исмагилова, которая была назначена на эту должность только 12 декабря.

В распоряжении о премировании указывалось, что вознаграждение вице-губернаторам и министрам выплачивается «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств». По данным СМИ, сумма выплат составила 200-400 тысяч рублей.

Тогда Галина Спиридонова потребовала от министра финансов республики Ирины Войновой объяснить несправедливое, по ее мнению, премирование, пишет интернет-журнал «Новый Фокус». Об этом узнал губернатор Андрей Асочаков и отменил заготовленное распоряжение о назначении Спиридоновой министром экономического развития. Вместо нее на должность руководителя Минэкономразвития был экстренно назначен Николай Евдокимов.

Позже стало известно, что Спиридонова была уволена с должности замминистра финансов. Однако в управлении пресс-службы и информации Хакасии заявили, что чиновница отправлена в отставку в связи с истечением срока контракта. Кроме того, там отметили, что приведенные цифры недостоверны.

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

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