Замминистра Хакасии лишилась работы после критики больших премий чиновников

Замминистра финансов Хакасии Галину Спиридонову, которая ранее указала на то, что ее коллеги по итогам года получили неоправданно большие премии, отправили в отставку. В управлении пресс-службы и информации главы региона сообщили, что увольнение чиновницы не связано с ее высказываниями, у Спиридоновой закончился контракт.

Распоряжение о премировании в размере 200% месячного содержания 14 чиновников республики, датированное 14 декабря 2018 года, опубликовал портал «Пульс Хакасии». Премию в размере 300% получила и замглавы Хакасии Юлия Исмагилова, которая была назначена на эту должность только 12 декабря.

В распоряжении о премировании указывалось, что вознаграждение вице-губернаторам и министрам выплачивается «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств». По данным СМИ, сумма выплат составила 200-400 тысяч рублей.

Тогда Галина Спиридонова потребовала от министра финансов республики Ирины Войновой объяснить несправедливое, по ее мнению, премирование, пишет интернет-журнал «Новый Фокус». Об этом узнал губернатор Андрей Асочаков и отменил заготовленное распоряжение о назначении Спиридоновой министром экономического развития. Вместо нее на должность руководителя Минэкономразвития был экстренно назначен Николай Евдокимов.

Позже стало известно, что Спиридонова была уволена с должности замминистра финансов. Однако в управлении пресс-службы и информации Хакасии заявили, что чиновница отправлена в отставку в связи с истечением срока контракта. Кроме того, там отметили, что приведенные цифры недостоверны.

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 17.01.19

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