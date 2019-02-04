«Бесформенное тело в трусах»: глава Кузбасса высказался о жителях региона

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах у телевизора» и призвал кузбассовцев заботиться о своем злоровье. Такое неоднозначное заявление глава региона сделал на конференции кемеровского регионального отделения «Единой России» в понедельник, 4 февраля.

«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», – такими словами Цивилев охарактеризовал большую часть жителей Кузбасса, говоря об их отношении к собственному здоровью, сообщает газета «Коммерсантъ».

Губернатор также раскрыл основные задачи развития здравоохранения в регионе. По его словам, необходимо «изменить мышление наших жителей Кузбасса, чтобы из сегодня преобладающей картинки (пассивного лежания у телевизора. – прим. ред.) переместились в правую». «Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься, ты потом только лечением занимаешься», – указал Цивилев.

Напомним, в январе Цивилев призвал жительниц многоквартирных домов «привести в порядок подъезды», «отмыть» окна и поставить на подоконники цветы для улучшения облика кузбасских городов. По его мнению, летом на балконы нужно поставить цветы.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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