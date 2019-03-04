Порошенко приравнял к Крыму Донбасс и Одессу

Президент «Незалежной» Петр Порошенко заявил, что украинцы будут «биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно на Украину».

Порошенко назвал украинцев «гордым, свободолюбивым, миролюбивым народом», не посягающим на чужие территории. «Нам не надо ни клочка чужой земли», – приводит слова украинского президента его пресс-служба.

Порошенко при этом пообещал, что Украина «никогда не отдаст своей земли». Под «своей» он подразумевает Крым, Донбасс, Одессу, а также Черное и Азовское моря. «Послушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море – ни Черное, ни Азовское, ни нашу сушу», – заявил он.

На заявление гаранта отреагировал украинский политик, экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров. Он полагает, что Порошенко, упомянув в одном контексте Крым и Одессу, оконфузился. Азаров отметил, что из речи президента «Незалежной» можно сделать вывод, что Украина может лишиться и Одессы.

«Оказывается, вчера Порошенко публично обратился к Путину и объявил, что украинцы не отдадут ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу. Вот это новость! А с Одессой уже что случилось, гарант ее тоже прощелкал?», – написал политик в своем Facebook.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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