Глава МВД Ингушетии ушел в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах региона. В пресс-службе МВД Ингушетии от комментариев отказались. На момент публикации материала в разделе «Руководство» на официальном сайте ведомства Кава значился действующим министром внутренних дел по республике.

О возможном уходе в отставку 50-летнего генерала на прошлой неделе писал «Коммерсантъ». В конце марта глава МВД по Ингушетии ушел в отпуск. 26-27 марта в Магасе прошел санкционированный митинг, на котором протестующие требовали отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. После того как время на проведение мероприятия истекло, часть митингующих осталась на площади. Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов возникали столкновения. Митинг прекратился вечером 28 марта. Власти республики назвали случившееся «фактами нападения группы молодых людей на сотрудников ОМОНа».

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 01.04.19

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