Лидеры G7 сформулировали позицию по отношениям с Россией

Страны «Большой семерки» готовы усилить координацию с Москвой, но возвращаться к формату G8 не спешат. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

Вопрос воссоздания «Большой восьмерки» с участием России обсуждался на саммите G7. Лидеры стран-участниц пришли к выводу, что возвращать Москву в объединение пока «очень рано».

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон говорил, что вернуться к формату G8, не решив ситуацию на Украине, было бы стратегической ошибкой, напоминает РБК. Между тем, президент США Дональд Трамп считает целесообразным присутствие российской стороны в G8 и допускает, что на саммит G7 в 2020 году Россия будет приглашена. Правда, только в качестве гостя.

Формат G8 сократился до «семерки» в 2014 году, после присоединения Крыма к России: лидеры объединения не приехали на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без российского президента Владимира Путина.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.08.19

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