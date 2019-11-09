Копия Порошенко: Зеленский приписал украинцам изобретение WhatsApp, вертолета, первого спутника Земли

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Киевском международном экономическом форуме, перечислил изобретения соотечественников. По его мнению, украинцы создали первый в мире вертолет, искусственный спутник Земли, ракетный двигатель, прообраз рентгена, компакт-диск, почтовый индекс и технологию электрического трамвая.

Кроме того, представители Незалежной построили самый большой в мире самолет и изобрели сервисы PayPal и WhatsApp, похвалился Зеленский. Об этом сообщает офис украинского президента в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что «это тот самый made in Ukraine, которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество».

Саму Украину он назвал алмазом, которой требуется «огранка» с помощью реформ и инвестиций для превращения в «настоящий бриллиант в центре Европы».

Таким образом, Зеленский пошел по стопам своего предшественника на президентском должности Петра Порошенко. Тот, будучи на посту главы государства, в феврале 2019 года объявил советского и российского художника Каземира Малевича «великим художником украинского авангарда». Ранее, в 2017 году, Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского призвал чтить украинское наследие.

Позднее украинские власти причислили художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского к украинским культурным деятелям.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя последние заявления Зеленского, отметил, что тот «копирует Порошенко: по его словам, мир обязан изобретением ракетного двигателя, спутника земли, рентгена и пр. именно украинцам». Об этом политик написал в своем твиттере.

«Осмелюсь предположить: если бы не СССР, украинский спутник долетел бы разве что до хутора близь Диканьки. Апофеоз провинциального мышления», – констатировал он.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 08.11.19

Праймериз по довыборам в заксобрание начнутся уже в декабре. / «Неадекватно. Вашингтон понимает только грубую силу»: ракет средней и меньшей дальности Москве недостаточно. / Шептий призвал единороссов не скупиться на партийные взносы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»