Чеченским чиновникам разрешат не ходить на работу

В Чечне разработан проект закона о введении дистанционной работы госслужащих. Об этом сообщил министр экономического, территориального развития и торговли ЧР Ибрагим Идрисов.

Чиновник объяснил инициативу необходимостью создания дополнительных условий для привлечения на государственную службу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами Чечни, жителей республики из отдаленных населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перечень должностей гражданской службы, работать на которых позволят дистанционно, будет определяться правовым актом того или иного государственного органа.

По мнению Идрисова, перевод части госслужащих на дистанционную работу приведет к снижению затрат на обеспечение их деятельности, а также снижению транспортных расходов госслужащих, что в целом должно повысить привлекательность госслужбы в ЧР.

Грозный, служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 15.11.19

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