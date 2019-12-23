В Хорватии не смогли выбрать президента

Президентские выборы в Хорватии не ограничились одним туром. Ни один из 11 кандидатов не смог набрать более 50% голосов.

В голосовании приняли участие 1,902 млн избирателей (51,17%), пишет Večernji List. Наибольшее число голосов получил бывший премьер-министр и лидер Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович – 29,57%.

На втором месте занимающая пост главы государства Колинда Грабар-Китарович – 26,65%. Выйти в лидеры кандидату не помог даже плакат с российским президентом Владимиром Путиным, который Грабар-Китарович использовала во время предвыборной кампании. Таким способом она пыталась показать, что может сохранить хорошие отношения с Россией.

За певца и предпринимателя Мирослава Шкоро проголосовали 24,42% избирателей.

Таким образом, определить президента в первом туре не удалось. Второе голосование пойдет 5 января 2020 года. В нем примут участие лидеры гонки – Миланович и Грабар-Китарович.

Грабар-Китарович возглавила Хорватию в 2015 году, победив действующего тогда президента Иво Йосипович на выборах с перевесом менее чем в 1%.

Загреб, Служба информации РИА «Новый День»

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