Трамп отругал сотрудников своей администрации за пропущенный звонок от Путина

Президент США Трамп сделал выговор (причём, на повышенных тонах) сотрудникам Белого дома и директору разведуправления Пентагона Майклу Флинну за пропущенный звонок от Путина. Случилось это в 2017 году. Как сообщает издание «Бизнес Инсайдер», об этом инциденте рассказывается в новой книге американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса».

Так, Берген, ссылаясь на источники, сообщает, что 27 января 2017 года Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на это Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом с избранным президентом, наклонился к нему и сказал, что российский лидер звонил несколько дней назад. Как утверждает г-н Берген в своей книге, Трамп обозвал своих сотрудников быками и на повышенных трёх произнёс следующие фразы в адрес Флинна: «Ты шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил [мне трубку]? О чем ты думал?»

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.01.20

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