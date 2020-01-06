Трамп пригрозил Ираку жесточайшими санкциями и потребовал вернуть миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Ираку грозят жесточайшие санкции. Таков ответ США на принятие накануне парламентариями Ирака решения о необходимости вывода иностранного военного контингента из страны. При этом Трамп акцентировал: «иракские» санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана. По мнению Трампа, американцы уйдут из Ирака только после того, как получат плату за построенную на американские деньги военно-воздушную базу, которая обошлась США в миллиарды долларов.

Напомним, что поводом для обострения ситуации на Ближнем Востоке стало убийство 3 января ракетным ударом на территории Ирака авторитетного иранского генерала Касема Сулеймани. После этих действий США Иран заявил о снятии с себя обязательств по ядерной сделке в части ограничения количества центрифуг для обогащения урана. На территориях Ирана и Ирака уже несколько дней идут акции протеста против действий США. В траурных церемониях, связанных с похоронами Сулеймани приняли участие тысячи человек.

Тегеран уже заявил, что не оставит действия США без ответа. Америка же сообщила о том, что ее военными взяты 52 цели в Иране, которые будут уничтожены в случае, если иранские власти начнут что-либо предпринимать. В частности, Трамп уже подтвердил, что удары могут быть нанесены и по объектам культурного наследия. «Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает», – сказал Трамп.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 05.01.20

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