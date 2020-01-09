российское информационное агентство 18+

Навстречу 2020

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 января 2020, 11:35 мск

Новости Политика

Темы дня, Все новости, Новости кратко

ЕС упростил получение виз для белорусов

Европейские визы для белорусов станут дешевле. Также их станет проще теперь получать.

Соглашение по упрощению визового режима и реадмиссии между ЕС и Беларусью было подписано в среду. Как сообщают «Евроньюс», снижение стоимости виз для белорусов будет существенным: с 60 до 35 евро. Решение о выдаче виз также будет приниматься быстрее – в срок до 10 дней. Для детей до 12 лет, школьников и студентов, отправляющихся на обучение в Европу и для некоторых других групп граждан, виза будет бесплатной.

После подписания соглашения подлежат ратификации Национальным собранием Республики Беларусь, со стороны ЕС – одобрению Европейским парламентом, а вступят они в силу в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами указанных процедур. Обсуждения облегчения визового режима велись между сторонами с 2014 года.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 09.01.20

Президента России сегодня ждут в Севастополе. / Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского статуса. / В Совфеде оценили политическую значимость запуска «Турецкого потока». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Политика,