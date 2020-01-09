ЕС упростил получение виз для белорусов

Европейские визы для белорусов станут дешевле. Также их станет проще теперь получать.

Соглашение по упрощению визового режима и реадмиссии между ЕС и Беларусью было подписано в среду. Как сообщают «Евроньюс», снижение стоимости виз для белорусов будет существенным: с 60 до 35 евро. Решение о выдаче виз также будет приниматься быстрее – в срок до 10 дней. Для детей до 12 лет, школьников и студентов, отправляющихся на обучение в Европу и для некоторых других групп граждан, виза будет бесплатной.

После подписания соглашения подлежат ратификации Национальным собранием Республики Беларусь, со стороны ЕС – одобрению Европейским парламентом, а вступят они в силу в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами указанных процедур. Обсуждения облегчения визового режима велись между сторонами с 2014 года.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 09.01.20

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