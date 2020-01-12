Асад и Путин предложат Трампу проделать в Сирии путь апостола Павла

Пригласить в гости Дональда Трампа посоветовал во время своего визита в Дамаск Башару Асаду Владимир Путин. Напомним, российский президент посещал Сирию 7 января 2020 года.
Как сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», во время прогулки Путина и Асада по Дамаску их разговор зашел о проделанном апостолом Павлом пути к городу. Глава Сирии пошутил, что если Трамп приедет по этой дороге, то «с ним тоже станет все нормально».
Услышав это, Путин предложил Асаду пригласить Трампа в гости, ведь он обязательно приедет и «справится», сообщает «Газета.ру».
Асад заявил, что готов принять Трампа, а Путин пообещал это предложение донести до адресата.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 12.01.20
Директор Нафтогаза шокирован «специалистом Путиным». / Следующим шагом на пути к миру в Ливии должно стать освобождение незаконно удерживаемых ПНС россиян. / «Набросились с палками и ножами» – на Украине избитые евреи организовали группу самообороны. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube