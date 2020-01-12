Президент Абхазии сдался и ушёл в отставку

Президент Абхазии ушёл в отставку. Он написал заявление по собственному желанию.

«Да, я ушел», – заявил Рауль Хаджимба по телефону корреспонденту «Интерфакс». На вопрос о том, будет ли теперь уже бывший президент приникать участие в новых выборах, назначенных на 22 марта 2020 года, Хаджимба ответил, что, цитата, «жизнь покажет».

По словам вице-президента Абхазии Аслана Барцица, документ об оставке главы республики вступает в силу немедленно.

Напомним, в Абхазии несколько дней шли акции протеста оппозиции с требованием смены власти. Жители республики ставили в вину Хаджимбе отсутсвие позитивных перемен в жизни и экономике.

Политика. Другие новости 12.01.20

Путин обсудил с Макроном и Конте Иран, Ливию, Сирию и Украину. / Миллер не сомневается, что «Северный поток-2» будет закончен. / Асад и Путин предложат Трампу проделать в Сирии путь апостола Павла. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»