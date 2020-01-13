Семь стран не смогли купить право голоса в ООН

Семь государств лишились права голоса на Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов. Об этом сообщается на сайте организации.

В голосовании на сессии Генассамблеи не смогут участвовать представители Венесуэлы, Гамбии, Йемена, Лесото, Ливана, Тонга и Центрально-Африканской Республики. Их долги превысили сумму платежей за последние два года. В этом случае 19-я статья Устава ООН предусматривает лишение права голоса.

Наибольшая задолженность накопилась у Венесуэлы. Чтобы восстановить свое право на голосование Каракасу нужно заплатить более 21 млн долларов США.

Кроме того, Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи находятся под угрозой лишения права голоса. Их представители могут участвовать в голосовании до конца 74-й сессии.

В то же время должники еще могут успеть заплатить свои долги, чтобы сохранить свои права на участие в голосовании.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 12.01.20

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