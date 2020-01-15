Шведский министр обороны боится ядерной атаки из России

Министр обороны Швеции Петер Хультквист опасается ядерной атаки из России. По его мнению, риторика РФ в последнее время стала жестче, а Минобороны постоянно проводит учения недалеко от Швеции.

«Вот что происходит совсем недалеко от нас. Проводятся учения с ядерным оружием, и ядерное оружие учитывают как возможное средство разрешения кризисных ситуаций. Но применение ядерного оружия может иметь ужасающие последствия. Поэтому я хочу подчеркнуть необходимость прекращения ядерной риторики», – говорит Хультквист.

Как сообщает ИноСМИ, помимо России Петер Хультквист видит ядерную угрозу также от Корейского полуострова, Индии и Пакистана, а также Ирана, который объявил о выходе из ядерных соглашений.

В следующем году пройдет конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия. Хультквист надеется, что она даст конкретные результаты: «Мы должны вести международную работу по разоружению и контролю над вооружениями. Мы должны заставить страны смягчить ядерную риторику и сократить арсеналы».

Помимо ядерной угрозы, шведского министра обороны также пугают климатические изменения: «Из-за климатических изменений могут сформироваться новые потоки беженцев. Необходимо принимать меры по климатическому вопросу, важно придерживаться международных договоренностей, направленных на снижение выхлопов в атмосферу, и развивать их. Пожары в Австралии свидетельствуют, что мы не можем закрывать глаза на климатические изменения. Это глупо и опасно».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 15.01.20

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