Марин Ле Пен включилась в президентскую гонку во Франции

Марин Ле Пен снова готовится к выборам. О своем намерении побороться за президентское кресло в 2022-м, а в случае неудачи, и в 2027 году, заявила сама лидер французского ультраправого движения «Национальное объединение». Как сообщает «Евроньюс», Марин Ле Пен уверена, что ее конкурент нынешний глава государства Эммануэль Макрон уже запустил свою кампанию.

«Я много думала и приняла решение. Моя цель – подготовить проект национального единства, в центре которого – великая Франция, проект, объединяющий граждан вне зависимости от того, откуда они родом, проект, совершенно новый, способный поставить Францию на ноги», – заявила она.

Финалистка президентской гонки 2017 года обещает уже в ближайшее время разъяснить свою позицию по вопросам национальной безопасности, а также отмечает: сегодняшние манифестации «желтых жилетов» и противников пенсионной реформы и есть главные темы «завтрашних» президентских дебатов.

Она рассчитывает повторить успех майских выборов в Европарламент, когда ее «Национальное объединение» обогнала партию Макрона.

Кандидатура Ле Пен будет выдвинута, если ее поддержат однопартийцы, сообщают «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.01.20

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