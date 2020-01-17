Помпео прокомментировал перемены в российской политической элите

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал перемены в российской власти. По его мнению, действия с американской стороны вряд ли изменятся в отношении России.

Как сообщают РИА «Новости», в интервью американскому радиоведущего Тони Кацу Помпео отметил, что США необходимо оценить как дальше ситуация будет развиваться.

Напомним, 15 января после оглашения послания Федеральному Собранию Дмитрий Медведев и все правительство подали в отставку. Новым главой правительства после согласования с ГосДумой стал бывший главный налоговик страны Михаил Мишустин.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 17.01.20

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