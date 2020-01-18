Чуйченко и Голодец места в новом правительстве РФ не нашлось

Исполняющие обязанности вице-премьеров правительства РФ Константин Чуйченко и Ольга Голодец могут не войти в новый состав исполнительного органа страны. Как сообщает РБК, вносом кабмине может и вовсе не оказаться нынешней ставки Голодец – обязанности зампредседателя кабмина по вопросам культуры, спорта и туризма могут перераспределить между другими вице-премьерами.

Кроме того, источник РБК в правительстве подтвердил появившуюся в газете «Ведомости» информацию, что действующий помощник президента Андрей Белоусов может сменить на должности первого вице-премьера Антона Силуанова.

Напомним, что 15 января 2020 года президент Путин огласил своё послание к Федеральному Собранию и наметил новые социально-экономические векторы развития страны. После этого правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Новым премьером после консультаций с Госдумой стал бывший глава Федеральной налоговой службы страны Михаил Мишустин. Формирование кабмина ожидается закончить до конца следующей недели. Новую стратегию работы правительства Мишустин озвучит в Думе в апреле текущего года.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.01.20

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