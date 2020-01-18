Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина

Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения. Кадры с вручением ей букета и подарка показали в эфире канала «Вести 24». «Так это императорский фарфор! Я очень люблю его, будем пить чай большой семьей», – воскликнула Юмашева, развернув подарок Путина.

Напомним, что Татьяна Юмашева сейчас руководит Фондом первого президента страны, а ее супруг Валентин Юмашев является советником Путина.

При поздравлении присутствовала и ее мать Наина Ельцина.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 18.01.20

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