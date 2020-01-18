Польша заявляет права на ряд культурных ценностей России

Польша заявила права на ряд предметов искусства, находящихся в России. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

«Специальные подразделения НКВД похитили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России, – говорится в официальном релизе ведомства. – Красная армия и НКВД неоднократно уничтожали и забирали то, что немцы не могли украсть или сжечь».

В список похищенного в Польше включили «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего, «Мадонну Глоговскую» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочку с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца.

В министерстве культуры РФ в ответ заявили, что данные предметы искусства были получены Россией в рамках компенсаторной реституции и являются достоянием страны. Вопрос о возвращении культурных ценностей не обсуждается.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.20

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