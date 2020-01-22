Трамп собирается ужесточить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп планирует расширить список стран, граждане которых будут ограничены во въезде на территорию Соединенных Штатов. По данным СМИ, в перечень добавят Белоруссию и Киргизию.

Спустя неделю после вступления в должность Трамп подписал иммиграционный указ, который ужесточил визовые требования к гражданам семи стран: Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР.

В интервью The Wall Street Journal американский президент заявил, что список государств будет расширен, но он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

По данным источников WSJ и Politico, список могут пополнить Белоруссия, Эритрея, Киргизия, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Ужесточение визовых требований не означает, что граждане этих стран не смогут посетить США, ограничения коснутся определенного типа виз.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 22.01.20

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