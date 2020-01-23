Лаврова довели до слез на конференции по Холокосту

Главу МИД РФ Сергея Лаврова довели до слез на конференции по Холокосту в Иерусалиме. Произошло это в момент проведения церемонии открытия памятника героям Блокады в Израиле. Видео с утирающим слезы главой внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале выложил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

На записи, опубликованной 23 января видно, как Лавров поправляет очки и тщательно протирает глаза. По словам журналиста, министр расплакался. Об этом сообщает «Рамблер».

«Довели Лаврова до слез», – констатировал Смирнов.

Отмечается, что министр иностранных дел посетил Иерусалим вместе с президентом России Владимиром Путиным в рамках празднования 75-й годовщины освобождения пленных из концлагеря Освенцим. Кроме того, визит политиков в Израиль был приурочен ко Дню памяти жертв Холокоста, сообщает «Рамблер».

На этой же конференции, как сообщается, в своём выступлении Путин констатировал – антисемитизм приводит к Холокосту и Освенциму, и необходимо тщательно отслеживать и блокировать любые проявления человеконенавистничества, сообщает корреспондент РИА «Новый День». По статистике, которую привёл Путин, почти сорок процентов жертв Холокоста – евреи из Советского Союза.

Иерусалим, Елена Васильева

Иерусалим. Другие новости 23.01.20

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