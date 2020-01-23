Путин поехал в Вифлеем

Президент России прибыл в Вифлеем в рамках своего визита на Ближний Восток. Как сообщает «Интерфакс», ожидается, что руководитель страны встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом и обсудит с ним двусторонние отношения.

Ранее 23 января Путин посетил Иерусалим, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и открытии памятника ленинградцам-блокадникам, а также провел переговоры с руководством Израиля.

Вифлеем, служба информации

Вифлеем. Другие новости 23.01.20

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