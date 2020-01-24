Палестина в восхищении – Путин вернул слетевшую фуражку гвардейца

Владимир Путин привёл в восхищение палестинцев. В Сети появился ролик, снятый во время визита в страну президента России Владимира Путина. На нем лидер России направляется через коридор палестинской гвардии на встречу с Махмудом Аббасом. Заметив лежащую на полу фуражку одного из военнослужащих, Путин отклоняется от своего пути, поднимает головной убор и водружает его на голову гвардейцу. Показав палестинцу большой палец и улыбнувшись, Путин отправляется дальше на встречу.

Видео разместил на своей странице в Facebook фотограф Аббаса, сообщает РЕН ТВ, пост уже собрал восторженные комментарии пользователей Сети, в том числе самого Аббаса, который выразился в духе, что Путин уважает палестинскую гвардию.

Напомним, Путин встречался с Аббасом 23 января и обсудил текущие проблемы Ближнего Востока, а также вопросы сотрудничества России и Палестины.

Вифлеем, Елена Васильева

Вифлеем. Другие новости 24.01.20

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