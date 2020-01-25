Французы в седьмой раз вышли протестовать против «ограбления века»

«Ограбление века» – с такими транспарантами в cедьмой раз за последние полтора месяца вышли на улицы Парижа преподаватели, адвокаты, медсестры и работники транспорта. Все они протестуют против пенсионной реформы, которую во что бы то ни стало намерены провести власти страны.

Как сообщают «Евроньюс», некоторые из манифестантов, вышедших 25 января на улицы Парижа, переоделись в костюмы героев испанского телесериала «Бумажный дом» и маски президента Франции. «Мы считаем происходящее ограблением века потому, что господин Макрон и его друзья из международной инвестиционной компании BlackRock пытаются нажиться на наших пенсиях», – говорили манифестанты.

Всего, под данным МВД, в акциях протеста в 40 городах Франции приняли участие более 110 тысяч человек. По Всеобщей конфедерации труда их было миллион триста тысяч.

«Мы вышли на улицу потому, что не согласны с тем, что это правительство собирается отменить все социальные завоевания госсектора и в целом приватизировать все, что можно», – говорит еще один участник парижского марша.

Люди высказывают четкое недовольство тем, что власти не прислушиваются к их мнению.

В столице колонну демонстрантов возглавил лидер Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинес: «Мы требуем отзыва проекта реформы, про которую граждане нашей страны поняли одно: мы будем работать как минимум до 64 лет, а многие – гораздо больше».

В эту пятницу проект пенсионной реформы был внесен на рассмотрение Кабинета министров. Как отмечают специалисты, это заключительный этап перед его вынесением на обсуждение парламента. Календарь на ближайшие 2 недели выглядит так: на 29 января намечен 8-й день межпрофессиональных акций протеста против реформы; 30 января правительство и профсоюзы должны начать переговоры об источниках финансирования реформы и, наконец, 17 февраля состоится первое чтение законопроект в Национальной ассамблее, сообщают «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

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