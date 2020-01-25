Путин поручил новому Генпрокурору посмотреть на дело оппозиционера Котова

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и ее новому начальнику проверить законность приговора Константину Котову. Он бы осуждён на четыре года колонии за нарушения на митингах. Как сообщает официальный сайт Кремля, при наличии оснований поручено принять меры прокурорского реагирования, говорится в тексте поручения.

Ответственным назначен Генпрокурор Игорь Краснов. Доклад Путину он должен сделать до 31 марта 2020 года.

Напомним, что Константина Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией Москва шествия 10 августа 2019 года. Согласно обвинительному заключению, активист ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, имел многочисленные штрафы за нарушение порядка проведения митингов, но продолжал ходить на несогласованные акции.

На пресс-конференции в декабре Путин обещал, что ознакомится с делом Котова и разберётся в нем.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.01.20

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