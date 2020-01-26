Эрдоган посетил зону бедствия после землетрясения

В Турции растёт число жертв землетрясения. По последним данным, погибли не менее 29 человек, более тысячи пострадали. Свыше 30 домов разрушены. В провинциях Элязыг и Малатья остаются завалы, под которыми могли оказаться люди.

Как сообщают «Евроньюс», в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в зоне бедствия. Он пообещал, что тем, кто остался без крова, окажут необходимую помощь. При этом глава государства призвал граждан не верить сообщениям о том, что власти не были готовы к чрезвычайным ситуациям такого масштаба.

К спасательным работам привлечены более 2,5 тысяч человек. Семьи и соседи пропавших без вести надеются, что многих ещё удастся спасти, несмотря на ночные заморозки.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 25.01.20

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