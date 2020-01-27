Правительство Ингушетии ушло в отставку после полугода работы

Правительство Ингушетии ушло в отставку, не проработав и полугода. Об это сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Мной принято решение отправить правительство Республики Ингушетия в отставку», – написал Калиматов в своем Instagram и прикрепил фотографии с заседания. Других подробностей глава Ингушетии не уточнил.

Предыдущее правительство закончило свою работу в сентябре 2019 года, сразу после избрания на пост главы республики Калиматова. 12 сентября региональный парламент согласовал назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. Калиматов произвел ряд назначений, но формирование кабинета министров так и не было завершено полностью.

Магас, Служба информации РИА «Новый День»

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