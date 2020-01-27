Мишустин анонсировал персональную ответственность кабмина за реализацию нацпроектов

Члены нового правительства предупреждены о том, что будут нести персональную ответственность за выполнение национальных проектов.

Премьер напомнил, что в прошлый вторник на заседании правительства говорил об основных направления работы правительства. «Первое – это борьба с бедностью, поддержка семей; второе – ускорение экономического роста, третья задача – это активная реализация национальных проектов. Все эти темы должны быть конкретизированы и фактически найти конкретное свое отражение в сроках и финансовых источниках в ближайшее время», – цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

До 20 февраля Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит подготовить и представить в кабмин предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.

Москва, служба информации

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