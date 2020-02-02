Палестина разрывает все отношения с Израилем и США

Лидер Палестины Мухмуд Аббас объявил о прекращении всех отношений с США и Израилем. Об этом он заявил на экстренном заседании министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств, сообщают «Евроньюс». О своём решении Аббас уже уведомил премьера Израиля и главу ЦРУ.

«Мы сообщили, что впредь не будет никаких отношений с ними, включая взаимодействие в области безопасности, в свете их неприятия подписанных соглашений и норм международного права. Израильтяне должны нести ответственность как оккупирующая держава», – сказал Аббас, назвав предложенный США план по ближневосточному урегулированию, который 28 января представил Трамп, произраильским. Он предполагает взаимное признание двух государств, значительные обмены территориями, признание Иерусалима столицей еврейского государства, а палестинцам оставляет лишь пригород Абу-Дис Восточного Иерусалима.

Вифлеем, Елена Васильева

Вифлеем. Другие новости 01.02.20

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