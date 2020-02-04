Бывшего вице-премьера правительства РФ отправили работать на почту

Бывшего вице-премьера правительства Дмитрия Медведева отправили работать на почту.

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором компании Максима Акимова. Его предшественник Николай Подгузов стал первым заместителем гендиректора, сообщает «Интерфакс».

Трудовой договор с Акимовым будет подписан с 5 февраля 2020 года и будет длиться пять лет.

Напомним, Акимов вместе с другими членами правительства РФ подал в отставку после послания президента Федеральному Собранию в январе 2020 года. В новом наборе социально и экономически ориентированного исполнительного органа, который возглавил Михаил Мишустин, Акимову места не нашлось.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 04.02.20

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