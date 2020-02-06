Трамп – невиновен. Сенат поставил точку в деле об импичменте президента США

Дональд Трамп невиновен. Сенат Конгресса США оправдал президента по обеим статьям импичмента. Таким образом, сообщают американские СМИ, факта злоупотребления властью и создания препятствий деятельности Конгресса в действиях Трампа не обнаружено.

Напомним, что импичмент инициировали демократы, контролирующие Палату представителей. своей целью они ставили, в том числе, и нанесение вреда избирательной кампании Трампа.

По итогам голосования в Сенате, где у республиканцев большинство, против первой статьи обвинения в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора. За проголосовало 48 человек.

В ходе голосования против второй статьи проголосовали 53 законодателя, за – 47. Решение сената обжалованию не подлежит.

Трамп уже выставил в своём микроблоге видео-ответ на происходящее. Исходя из него, он намерен править страной вечно.

Официальное заявление президента США ожидается сегодня, 6 февраля.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 06.02.20

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