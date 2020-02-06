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Четверг, 6 февраля 2020, 19:50 мск

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Назначен врио губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин решением президента Путина назначен врио губернатора Пермского края. Официальный документ размещен на официальной странице Кремля. Махонин займет этот пост в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края Максима Решетникова, который стал главой Минэкономразвития в новом правительстве РФ вместо ушедшего в отставку Максима Орешкина.

Отметим, что Дмитрий Махонин до назначения в губернаторы занимал должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Махонин – пермяк. Он родился в Пермской области в 1982 году. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году, будучи студентом-юристом Пермского государственного университета. После окончания вуза в 2009 году возглавил Управление ФАС по Пермскому краю. В январе 2013 года Махонин был назначен начальником управления ФАС.

Москва, Елена Васильева

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