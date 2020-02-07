Путин подписал указа о выплатах ко Дню Победы

Президент РФ подписал указа о единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы. Согласно документу, опубликованному на официальном портале Кремля, деньги будут выдаваться в апреле и мае текущего года россиянам, проживающим в России, а также на территории Латвии, Литвы и Эстонии.

Деньги получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Всем им полагается выплата в 75 тысяч рублей.

Ветеранам ВОВ, бывшим узниками концлагерей, тюрем и фашистских гетто выплатят единовременно по 50 тысяч рублей.

Ответственным за обеспечение финансирования расходов назначено правительство РФ.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.02.20

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