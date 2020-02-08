В Праге появится площади имени Немцова

В Праге появится площадь имени Бориса Немцова. Как сообщают чешские СМИ, речь идёт о нынешней Площади каштанов. Комиссия по топографии недавно согласилась с данным изменением. Поддерживает его и мэрия Праги.

Торжественное переименование может состояться 27 февраля, в день годовщины убийства Немцова, которого пражские СМИ называют оппозиционным политиком и критиком нынешнего президента России Владимира Путина. Кроме того, в Праге может появиться набережная Анны Политковской, убитой российской журналистки.

Отметим, что на Площади каштанов в Праге сейчас располагается, в том числе, и российское посольство.

Напомним, Немцов был убит 27 Февраля 2015 года в Москве, накануне организованном ом марша протеста. Заказчиков убийства пока не нашли.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 08.02.20

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