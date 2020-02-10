Шойгу рассказал, каким будет Парад Победы-2020

Министр обороны РФ раскрыл некоторые детали юбилейного Парада Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади.

Как сообщил Сергей Шойгу на профильном совещании, ключевым моментом мероприятия станет сам военный парад, который будет более масштабным, чем обычно и продлится дольше, чем обычно – он займет полтора часа.

По Красной площади 9 мая пройдут танки Т-34 и военнослужащие, одетые в форму военных лет, сообщает ТАСС. Всего в параде примут участие 15 тысяч человек, 400 единиц техники, в том числе авиационной. Будут показаны и совершенно новые образцы ракетных систем, комплексов ПВО, автомобилей дистанционного минирования, танков и т.д.

Для ветеранов ВОВ – главных участников празднований – разработана специальная программа длиной в 4 дня.

Ожидается приезд многочисленных зарубежных делегаций и лидеров разных стран.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.02.20

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