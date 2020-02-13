Путин заявил, что пока он у власти, однополым бракам не бывать

При Путине в России не будет однополых браков. Эту мысль президент РФ озвучил сегодня в ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию страны.

«Что касается «родителя №1 и родителя №2» – я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два – у нас будут папа и мама», – цитирует Путина «Интерфакс».

Дискуссия на тему возникла в связи с тем, что депутат Госдумы Ольга Баталина на встрече отметила, что в рабочую группу поступила масса предложений о закреплении в Конституции понятия традиционной семьи. Она отметила, что еще 10 лет назад никто не мог представить, что на смену словам «мама и папа» могут прийти понятия «родитель №1 и родитель №2».

«Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья? Что тогда? Давайте, нам надо уточнить некоторые вещи. Брак – это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», – пояснил президент.

Отметим, что публичные выступления лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не находят в последние годы поддержки власти. Ни один гей-парад в Москве официально разрешён не был. Запрещены в РФ и однополые браки. Время от времени однополые пары пытаются обманным путём пройти регистрацию в ЗАГСах, но ни одна попытка не удалась.

Москва, Елена Васильева

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