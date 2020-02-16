В Германии прошли многотысячные акции протеста против фашизма

Тысячи людей вышли на улицы немецких городов Эрфурта и Дрездена в знак протеста против ультраправых экстремистских групп и возможных политических коалиций с ультраправой партией «Альтернатива для Германии», сообщают «Евроньюс».

В Эрфурте, административном центре Тюрингии, на антифашистский марш вышли около 10 тысяч человек под лозунгами: «Мы не хотим Четвертого рейха» и «Нет договоренностям с фашистами».

В Дрездене антифашисты вышли на улицы в параллель с «маршем справедливости» неонацистов, приуроченном к 75-й годовщине бомбардировки города англо-американской авиацией в конце Второй мировой войны. Тогда трагедия унесла жизни 25 тысяч человек, сообщают «Евроньюс».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 16.02.20

МИД РФ указал Киеву на бессмысленность ожидания новой встречи в «нормандском формате». / Суданский разведчик рассказал о террористах «Аль-Каиды»* в рядах ПНС Ливии. / Конституция – не тряпка! Экономист предложил ввести ответственность за нарушение Основного закона, а рубль сделать символом страны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»