Теперь официально: Сурков больше не помощник Путина

Владислав Сурков больше не помощник президента. 18 февраля на официальном портале Кремля был опубликован указ, согласно которому Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника. Документ вступает в силу со дня подписания.
Напомним, пауза между сообщением о том, что Сурков подал в отставку и собирается «уйти в медитацию», растянулась более, чем на две недели.
Сам Сурков лично ничего и никому публично не говорил. Озвучил решение директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В соцсетях он рассказал, что помощник президента ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.
В свою очередь, пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал высказывание об изменении политики личным мнением Чеснакова.
Напомним, что Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В его компетенцию входили вопросы, в том числе связанные с урегулированием ситуации на Украине, а также других спорных территорий.
Теперь в администрации президента вопросы Украины будет курировать Дмитрий Козак.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 18.02.20
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