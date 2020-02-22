США ужесточают экспортный режим в отношении России

Американские власти намерены ужесточить экспортный режим в отношении России: на определенные типы продукции американским экспортерам придется получать лицензию. Об этом заявили в министерстве торговли США.

В первую очередь, ограничения коснуться продукции, которую можно использовать для проектирования, разработки, производства или применения любых ракетных систем, в том числе баллистических, крылатых, космических ракет, ракет-зондов, а также беспилотных летательных аппаратов.

Ужесточение объясняют недостаточной активностью России в «проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки товаров, произведенных в США», а также «серьезностью, с которой Соединенные Штаты воспринимают использование Россией нервнопаралитического вещества «Новичок».

Чтобы до минимума сократить участие в экспортных цепочках подставных компаний и иных посредников, не являющихся конечными потребителями, заявки на выдачу лицензий будут рассматриваться исходя из презумпции отказа.

При этом вопросы о поставках товаров, направленных на развитие сотрудничества России и США в космосе обещают рассматривать «в каждом конкретном случае».

Напомним, ранее США ужесточили экспортный контроль в отношении продукции российских энергетического и оборонного секторов.

Вашингтон, Игорь Юров

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