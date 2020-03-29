Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», – говорится в документе.
До этого Липов занимал пост главы управления администрации Кремля по развитию электронной демократии.
Напомним, прежний руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ушел в отставку 23 марта.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 29.03.20
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