Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», – говорится в документе.

До этого Липов занимал пост главы управления администрации Кремля по развитию электронной демократии.

Напомним, прежний руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ушел в отставку 23 марта.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.03.20

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