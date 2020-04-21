Трамп остановил иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил поздно вечером в понедельник, что он подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в США. В своем сообщении в Твиттере он пояснил: мера принята в связи с войной с «невидимым врагом» в виде коронавируса и для защиты рабочих мест в США.

Пока неясно, какой механизм Трамп будет использовать для приостановки иммиграции, а также пока неясно, как долго может длиться такая приостановка, отмечает CNN.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах зарегистрировано не менее 784 599 случаев инфицирования коронавирусом и 42 138 связанных с заболеванием смертей.

В понедельник США сообщили как минимум о 24 859 новых случаях Covid-19 и 1417 случаях смерти от него.

Вашингтон, Елена Васильева

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