После предложения лечить Covid-19 санитайзерами, Трампа просят свернуть ежедневное общение со СМИ

Белый дом прорабатывает возможность отказаться от ежедневных брифингов Трампа по поводу коронавируса. Как сообщает CNN, вопрос остро встал после встречи президента с прессой в минувший четверг, когда Трамп предложил лечить коронавирус солнечным светом или рискнуть вводить в тела больных средства для дезинфекции рук и помещений.

По данным CNN, после нескольких недель брифингов, которые иногда длятся более двух часов, в Западном крыле Белого дома было достигнуто согласие о том, что некоторые из пресс-конференций проходили слишком долго, в результате чего у Трампа и представителей администрации просто не осталось вопросов, связанных с коронавирусом . В результате, как заметили помощники, брифинги уходят в политическую плоскость.

Пятничный брифинг по коронавирусу был самым коротким с начала пандемии, он длился 22 минуты. Трамп также отвечал на вопросы прессы, рассказав, что в начале дня он подписал законопроект о расходах на помощь пострадавшим от пандемии коронавируса. И все это происходило на фоне шума в прессе и соцсетях, где бурно обсуждали вопрос лечения коронавируса санитайзерами. Всю пятницу производящие дезинфекционные средства предприятия размещали в СМИ рекомендации ни в коем случае не употреблять их продукцию не по назначению.

В пятницу Трамп попытался на брифинге объясниться – мол, предложенные им необычные способы лечения Covid-19 являлись просто шуткой и проверкой СМИ на адекватность.

Источники CNN в Белом доме уточняют – шум вокруг брифинга в четверг очень расстроил Трампа, да и новым способом общения с прессой, когда в зал допускают минимум журналистов и операторов, его тоже не очень устраивало.

По совокупности факторов, очевидно, будет принято решение о сокращении общения Трампа со СМИ на брифингах. В том числе это будет подано и как знак замедления пандемии и возвращения страны к нормальной жизни, где президенту нет необходимости каждый день что-то комментировать публично.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 24.04.20

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